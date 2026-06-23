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23 июня 2026, 07:21

$25 тысяч за "спокойный бизнес" на Киевщине: в суд передали дело экс-полицейского

23 июня 2026, 07:21
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Фото: ГБР
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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя и его сообщника, требовавшего у предпринимателя 25 тысяч долларов США за влияние на ход следствия. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, фигурантов разоблачили в октябре 2025 года. Бывший правоохранитель, зная о расследовании уголовного производства по незаконному изготовлению алкогольной продукции, решил использовать ситуацию для собственного обогащения.

Он потребовал от одного из фигурантов дела 25 тысяч долларов США, обещая повлиять на досудебное расследование и обеспечить отсутствие препятствий для его деятельности. Кроме того, в дальнейшем он планировал получать от предпринимателя еще по 10 тысяч гривен ежемесячно.

Чтобы избежать разоблачения, экс-полицейский привлек знакомого, который организовал встречу с предпринимателем и получил от него деньги.

Передача 25 тысяч долларов США прошла на одной из автозаправочных станций в Киеве.

Фигурантам инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с требованием такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области эксполицейский требовал "дань" с предпринимателей. Среди пострадавших – по меньшей мере два руководителя общества и одна предпринимательница, работающая в сферах производства и продажи пластиковой тары, бытовой химии, а также изготовление и реализации кондитерских изделий.

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