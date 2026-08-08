США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot – Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что США будут ежемесячно предоставлять Украине ракеты для систем Patriot. Однако их все равно будет мало
Об этом он сообщил на брифинге с президентом Сербии Александром Вучичем, передает RegioNews.
"США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты-перехватчики для Patriot. У нас есть договоренность", – сказал Зеленский.
О каком количестве ракет идет речь – президент не уточнил. В то же время он отметил, что их будет недостаточно.
Также Зеленский напомнил, что в 2026 году, по сравнению с 2025-м, Украина получала больше таких антибалистических ракет.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о ракетах для комплексов Patriot для Украины, заявил, что его предшественник Джо Байден предоставил президенту Украины Владимиру Зеленскому "очень много оружия в 300 миллиардов долларов".
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