Столкновение трех авто на Житомирщине: семеро травмированных, среди них двое детей
ДТП произошло 7 августа около 13:55 на трассе Киев – Ковель – Ягодин, вблизи Коростеня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
31-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Opel. После этого Mercedes врезался в Volkswagen, следовавший за Opel.
В результате ДТП травмы получили семь человек: водители всех трех автомобилей, а также пассажиры – 56-летняя женщина, дети 5 и 8 лет из Opel и 29-летняя пассажирка Volkswagen. Всех пострадавших доставили в больницу, 56-летняя пассажирка Opel находится в реанимации.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, 8 августа около 4:30 во Львове автомобиль BMW врезался в здание. Водитель погиб на месте, пассажира госпитализировали с тяжелой травмой.