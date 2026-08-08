Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

31-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с авто Opel. После этого Mercedes врезался в Volkswagen, следовавший за Opel.

В результате ДТП травмы получили семь человек: водители всех трех автомобилей, а также пассажиры – 56-летняя женщина, дети 5 и 8 лет из Opel и 29-летняя пассажирка Volkswagen. Всех пострадавших доставили в больницу, 56-летняя пассажирка Opel находится в реанимации.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 8 августа около 4:30 во Львове автомобиль BMW врезался в здание. Водитель погиб на месте, пассажира госпитализировали с тяжелой травмой.