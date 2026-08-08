Фото: полиция

Полиция документирует последствия обстрела Броварского района в ночь на 8 августа

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По состоянию на 10:15 в районе в результате российской атаки повреждены девять частных домов, два хозяйственных помещения и склад. Еще одно домовладение, хозяйственная постройка и два автомобиля уничтожены.

В результате вражеского удара погибли мужчина, женщина и 3-летний ребенок. Еще четверо человек, среди которых 15-летний парень, получили ранения. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Полицейские осматривают места попаданий и разрушений, документируют последствия очередного военного преступления россиян против мирного населения.

Напомним, погибшие – 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка. Родители ребенка получили обломочные ранения и ожоги. Его старший 15-летний брат с ожогами госпитализирован в реанимацию.