01 августа 2026

Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса

Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...