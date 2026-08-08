Удар дрона по рынку в Сумской области: в больнице скончался один из раненых
В больнице скончался 82-летний мужчина, который получил тяжелые ранения во время российской атаки на рынок в Белополье 7 августа
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
Пожилой мужчина получил множественные тяжелые травмы, когда вражеский дрон атаковал людей на рынке. Медики до последнего сражались за его жизнь, однако спасти потерпевшего не удалось.
Напомним, российские кафиры ударили по рынку в Белополье на Сумщине утром 7 августа. Сообщалось о 10 пострадавших, из которых двое находились в тяжелом состоянии.
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