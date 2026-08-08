Фото: Суспильное

В субботу, 8 августа, в Киеве простились с Алексеем Юковым – основателем и руководителем поисковой группы "Плацдарм". Более 25 лет он посвятил поиску, эксгумации и возвращению домой тел павших воинов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильное".

Церемония прошла во Владимирском соборе. Панихиду по Алексею Юкову возглавил митрополит Эпифаний.

Для близких Алексей был гораздо больше, чем просто поисковик. Дочь его жены рассказала, что он был общественным активистом, а для многих стал фактически названным отцом.

На прощание с Юковым пришли сотни людей. После богослужения процессия отправилась на Майдан независимости.

Напомним, Алексей Юков 5 августа получил смертельное ранение во время эксгумации тел на линии столкновения в Донецкой области. Автомобиль, в котором он ехал, подорвался на мине в Лиманском районе.

В течение двух суток петиция о присвоении Юкову звания "Героя Украины" собрала 28,6 тысяч из 25 необходимых. Теперь ее должен рассмотреть президент Украины и принять соответствующее решение.

Что известно об Алексее Юкове

Алексей Юков – родом из Славянска Донецкой области. Вместе с единомышленниками мужчина основал "Ассоциацию исследователей военно-исторического наследия "Плацдарм".

В интервью "Суспильному" Алексей рассказывал, что более четверти века занимался поиском погибших в войне. До 2014 года возвращал домой останки воинов, павших во Второй мировой войне. С начала российско-украинской войны продолжил дело: искал тела и гражданских, и военных. Также его отряд забирал с мест боев тела российских солдат, которых после отправляли на обмен.