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24 июня 2026, 09:19

FT: Трамп впечатлнн ударами Украины по РФ и может усилить санкции

24 июня 2026, 09:19
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Фото: из открытых источников
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Президент США Дональд Трамп был очень впечатлен и воодушевлен недавней кампанией Украины по нанесению ударов по целям на территории России

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника, осведомленных с закрытыми переговорами во время саммита G7, передает RegioNews.

По данным издания, высокопоставленные украинские чиновники рассказали журналистам, что результативные удары Украины подтолкнули Трампа к тому, чтобы он решился ужесточить санкции в отношении российского энергетического сектора.

По их словам, есть признаки того, что президент США становится более склонным к оказанию более активной поддержки Украине.

Украинские чиновники в разговоре с журналистами заявили, что Трамп, вероятно, готов оказывать давление на Россию с целью прекращения войны. Однако они скептически относятся к тому, что президент США доведет свои обещания до конца.

Один из украинских чиновников отметил, что дальнейшие решения будут зависеть от переговоров между секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и американской стороной, в ходе которых должны быть согласованы детали.

Также, по словам источников, на ужине на саммите G7 Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели длительный разговор. Именно тогда, как утверждается, президент США признал, что поражен последними военными достижениями Украины.

Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Основной темой стали вопросы безопасности и защиты Украины и дипломатические пути активизации переговорного процесса.

Ранее президент Украины публично обратился к российскому диктатору Путину. Он предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры. При этом Зеленский подчеркнул, что не считает целесообразным проводить встречу в Москве или Киеве.

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