FT: Трамп вражений ударами України по РФ і може посилити санкції

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Президент США Дональд Трамп був дуже захоплений і натхненний нещодавньою кампанією України з ударів по цілях на території Росії

Про це як повідомляє УНІАН пише Financial Times із посиланням на два джерела, обізнані із закритими переговорами під час саміту G7, передає RegioNews.

За даними видання, високопоставлені українські чиновники розповіли журналістам, що результативні удари України підштовхнули Трампа до того, щоб він зважився посилити санкції щодо російського енергетичного сектору.

За їхніми словами, є ознаки того, що президент США стає більш схильним до надання активнішої підтримки Україні.

Українські чиновники в розмові з журналістами заявили, що Трамп, ймовірно, готовий чинити тиск на Росію з метою припинення війни. Однак вони скептично ставляться до того, що президент США доведе свої обіцянки до кінця.

Один із українських чиновників зазначив, що подальші рішення залежатимуть від переговорів між секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та американською стороною, під час яких мають узгодити деталі.

Також, за словами джерел, під час вечері на саміті G7 Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели тривалу розмову. Саме тоді, як стверджується, президент США визнав, що вражений останніми військовими досягненнями України.

Нагадаємо, на початку червня президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини. Основною темою стали питання безпеки та захисту України, а також дипломатичні шляхи активізації переговорного процесу.

Раніше президент України публічно звернувся до російського диктатора Путіна. Він запропонував обмін "всіх на всіх" та прямі перемовини. При цьому Зеленський підкреслив, що не вважає доцільним проводити зустріч у Москві чи Києві.

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