Иллюстративное фото: Укрзализныця

В субботу, 8 августа, враг нанес удар беспилотниками по локомотиву пассажирского поезда "Сумы – Киев" на Сумщине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрзализныцю.

Благодаря своевременно обнаруженной угрозе мониторинговой группой, поездная и локомотивная бригады эвакуировали пассажиров на безопасное расстояние. В результате атаки никто не пострадал, однако повреждения получил один из вагонов.

Железнодорожники ликвидируют последствия обстрела и делают все возможное, чтобы отклонение от графика движения на этом участке было минимальным.

Напомним, 6 августа российские войска атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. Погибли двое мужчин, еще восемь человек пострадали. В результате атаки повреждено здание вокзала.