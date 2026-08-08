Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 8 августа РФ атаковала Украину шестью баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-400, а также 151 ударным БПЛА разного типа

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 135 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях. Кроме того, несколько ракет целей не добились, информация уточняется.

Напомним, в ночь на 8 августа российские войска атаковали беспилотниками Броварской район Киевской области. Погибли 3-летний мальчик, его бабушка и дедушка.