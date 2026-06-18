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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
18 июня 2026, 09:10

Итоги саммита G7 для Украины: важные нюансы

18 июня 2026, 09:10
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Саммит G7 с точки зрения интересов Украины прошел положительно. Об этом свидетельствуют содержание итогового документа саммита, заявления и комментарии его участников, а также президента Зеленского. Хорошо, что состоялась и встреча Зеленского с Трампом, и президент Трамп воспринял ее достаточно положительно
Саммит G7 с точки зрения интересов Украины прошел положительно. Об этом свидетельствуют содержание итогового документа саммита, заявления и комментарии его участников, а также президента Зеленского. Хорошо, что состоялась и встреча Зеленского с Трампом, и президент Трамп воспринял ее достаточно положительно
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Обращу внимание на важные нюансы.

Прежде всего, нужно понимать, что на саммите принимались общие политические решения, которые еще предстоит конкретизировать и принять в виде юридически обязывающих документов, обязательных к исполнению. В частности, это касается тезиса итогового документа о "возможности предоставления Украине соответствующих лицензий, чтобы способствовать увеличению объемов военного производства в Украине". Здесь речь не идет конкретно о ракетах-перехватчиках для ПВО Patriot. А возможно, речь идет не только о ракетах-перехватчиках, но и о других видах оружия. Обо всем этом еще нужно отдельно и конкретно договариваться.

Во-вторых, Трамп не сказал ничего конкретного ни о мирных переговорах, ни о военной ситуации между Россией и Украиной (о "картах" и "козырях" тоже не упоминал), ни о давлении на Россию, ни о давлении на Украину. Может, нечего сказать, а может, еще не решил, что делать дальше в отношении российско-украинской войны, и не хочет брать на себя какие-либо публичные обязательства (хотя раньше для него это не было проблемой).

Наиболее интересный, на мой взгляд, нюанс заключается в том, что в итоговом документе нет ни единого слова о мирных переговорах с Россией. Почему так? Может, лидеры стран G7 не видят сейчас смысла в таких переговорах, наоборот, четко поняли, что Путин на данный момент не хочет прекращать войну, и поэтому на него нужно давить, а не призывать российского диктатора к немедленным мирным переговорам? Возможно, именно поэтому акцент в совместном заявлении сделан на поставках оружия Украине и на зимней поддержке (прозрачный намек на то, что нет опасений по поводу продолжения войны). В этом контексте особо обращаю внимание на то, что лидеры стран G7 договорились "увеличить поставки" не только "средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и ракет-перехватчиков", но также и "средств дальнего радиуса действия". Очень интригующая формулировка. Под этим можно понимать и дальнобойные дроны, а может, и ракеты?

Все же я думаю, что о мирных переговорах лидеры стран G7 не забыли, но они прозрачно намекают Путину, что ситуация изменилась, и переговоры будут не об уступках Украины, а с позиции силы (со стороны Украины) и дальнобойных ударов по России. И пусть Путин выбирает: либо начало реалистичных мирных переговоров на компромиссной основе, либо продолжение войны с гораздо бóльшими потерями для России.

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Украина война США G7 саммит результат
 
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