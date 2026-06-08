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08 июня 2026, 07:21

Встреча с лидерами Франции, Британии и Германии: Зеленский раскрыл детали

08 июня 2026, 07:21
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Фото: Офис Президента
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Президент Владимир Зеленский встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Основной темой стали вопросы безопасности и защиты Украины, а также дипломатические пути активизации переговорного процесса

Об этом говорится в его сообщении в соцсетях, передает RegioNews.

Президент проинформировал Кира Стармера, Эмманюэля Макрона и Фридриха Мерца о ситуации на поле боя и потерях российских войск.

По его словам, за последние пять месяцев агрессор получил более 30 тысяч погибших и раненых.

"Важно, что наши оценки совпадают с оценками наших партнеров: Россия на поле боя не побеждает, и наши медстрайки и дипзабастовки существенно ограничивают ее возможность расширять агрессию. Но очень важно, чтобы была защита и от баллистических угроз, которыми россияне терроризируют наши города и общины", – отметил он.

Обсуждались также пути активизации дипломатии и роль Европы в этом процессе.

Президент подчеркнул, что для Украины важно, чтобы позиция и голос Европы в переговорах были сильными. Договорено, что команды сторон будут работать над следующими шагами сотрудничества.

Напомним, ранее президент Украины публично обратился к российскому диктатору Путину. Он предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры. При этом Зеленский подчеркнул, что не считает целесообразным проводить встречу в Москве или Киеве.

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