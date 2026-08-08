Ночной удар по Киеву: во время ликвидации последствий обнаружили погибшего
В ходе ликвидации последствий ночной атаки РФ на Киев спасатели обнаружили тело одного погибшего человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую ГВА.
"К сожалению, при ликвидации последствий вражеской атаки было обнаружено тело человека", – говорится в сообщении.
Напомним, в результате российской атаки в ночь на 8 августа возникли пожары в двух районах Киева. Пострадали четыре человека, трое из них были госпитализированы.
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