Фото: ГСЧС

В ночь на 8 августа российские войска атаковали беспилотниками Броварской район Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Около 00:40 в селе Пуховка пять вражеских БПЛА попали в частное домовладение. В результате атаки двухэтажный дом полностью уничтожен, возник пожар. Также разрушены хозяйственные постройки и два автомобиля.

Погибли 3-летний мальчик, а также его бабушка и дедушка. Родители ребенка получили обломочные ранения и ожоги. Его старшего 15-летнего брата с ожогами госпитализировали в реанимацию.

Кроме того, ранения получил 21-летний сосед, после попадания пришедший на помощь семье.

На месте работают прокуроры и следственно-оперативная группа, фиксирующие последствия российской атаки.

Напомним, в результате российской атаки в ночь на 8 августа возникли пожары в двух районах Киева. Пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.