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08 августа 2026, 11:26

Украина поразила Ильский и Сызранский НПЗ в России

08 августа 2026, 11:26
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Фото: ГУР
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В ночь на 8 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины вместе с разведчиками ГУР МО провели очередную удачную операцию, нанеся удары по важным военно-экономическим объектам на территории РФ и в акватории Черного моря

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ и Главное управление разведки Минобороны Украины.

В Краснодарском крае был поражен Ильский НПЗ. На территории предприятия зафиксировано попадание и пожар.

НПЗ располагает шестью технологическими установками с общей мощностью переработки около 6,6 млн тонн нефти в год. Завод принимает, перерабатывает и хранит сырье, производя нефтепродукты. Продукция НПЗ используется, в частности, для обеспечения нужд российской армии.

Также Силы обороны попали в Сызранский НПЗ в Самарской области РФ. Там также возник пожар.

НПЗ входит в состав нефтяного комплекса "Роснефти" и имеет проектную мощность около 8,5 млн тонн нефти в год и производит более 20 видов нефтепродуктов. Завод является одним из ключевых объектов отрасли в Самарской области и поставляет топливо для армии РФ.

Кроме того, в акватории Черного моря поразили пост технического наблюдения окупантов, размещенный на самоподъемной буровой установке "Сиваш". Эту установку враг использовал для разведки и контроля морского пространства. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Напомним, в ночь на 7 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам оккупантов в Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях. В частности поразили российские РЛС и пункты запуска ударных БПЛА.

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