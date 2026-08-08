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08 августа 2026, 09:23

Атака РФ на Киев: в двух районах столицы вспыхнули пожары, есть пострадавшие

08 августа 2026, 09:23
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Фото: ГСЧС
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В результате российской атаки в ночь на 8 августа возникли пожары в двух районах Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате обстрела пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

В Голосеевском районе огонь охватил гаражи в двух отдельных очагах на общей площади 1000 кв. м, а также нежилое здание с картоном. Пожары ликвидированы.

Также возгорание произошло на территории одного из предприятий в Оболонском районе – этот пожар уже ликвидирован.

В общей сложности к ликвидации последствий атаки от ГСЧС привлекались более 70 спасателей и 17 единиц спецтехники.

Напомним, днем 7 августа россияне атаковали Изюм из реактивной системы залпового огня. Погибли двое мужчин, четыре человека пострадали.

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