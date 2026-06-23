В Польше резко высказались об Украине: ухудшение отношений из-за Киева

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Руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий считает, что нынешнее обострение в отношениях между Киевом и Варшавой вызвано действиями украинской стороны, а не решениями президента Польши Кароля Навроцкого

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, сообщает RegioNews.

По словам Богуцкого, польско-украинские контакты находятся в сложном состоянии не из-за действий польского президента, а из-за позиции украинской стороны.

"Контакты и отношения находятся в плохом состоянии, но не потому, что так или иначе поступил президент Навроцкий. А потому, что украинская сторона, по сути, решила пренебречь памятью о жертвах и договоренностях, достигнутых в Варшаве", – заявил он.

Он также подверг критике решение о присвоении воинской части имени "героев УПА", назвав его "недопустимым с точки зрения польской политики".

"Это было просто плохое решение, скандальное, оскорбительное для поляков и затрагивающее нашу память о жертвах", – сказал Богуцкий, добавив, что надеется на отсутствие умышленного характера таких решений.

Комментируя возможный кризис в отношениях в канун годовщины Волынской трагедии, он отметил, что дипломатические каналы между странами продолжают функционировать, однако прямых контактов между президентами пока не произошло.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий и принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА.

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига , посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса Президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

Впоследствии Зеленский отправил орден Белого Орла президенту Польши. Глава государства опубликовал фото из отделения "Новой почты", где видно, что орден был отправлен в адрес канцелярии Кароля Навроцкого.

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