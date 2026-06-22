Зеленский: Украина будет выбирать, кто будет представлять ЕС в переговорах с РФ

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Президент Владимир Зеленский заявил, что именно в Украины будет решающее слово в определении финальной кандидатуры от Европейского Союза для участия в возможных переговорах с Россией по завершению войны

Об этом глава государства сказал в интервью "ТСН. Неделя", передает RegioNews.

По словам Зеленского, европейские партнеры рассматривают разные форматы участия в переговорном процессе, однако Украина получит право определить, кто именно будет представлять ЕС.

"Они подумают о формате, и Украина будет определять, в конце концов, кто будет переговорщиком от Европы. Они предложат несколько возможностей", – отметил президент.

Зеленский также сообщил, что вопрос возможных переговоров с Россией обсуждался во время заседания Европейского Совета, которое, по его словам, длилось дольше обычного из-за значительного объема тем, связанных с Украиной.

"Тематика Украины впервые была такой длинной за все годы Европейского совета… Мы обсудили все и были очень открыты", – сказал он.

Отдельно президент подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для открытия новых переговорных кластеров по вступлению в ЕС и рассчитывает на прогресс в ближайшие месяцы.

По его словам, до конца июля есть шансы открыть еще пять кластеров, если этому не помешает политическая блокировка.

"Шансы есть с середины до конца июля открыть еще 5 кластеров", – добавил Зеленский.

Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Основной темой стали вопросы безопасности и защиты Украины и дипломатические пути активизации переговорного процесса.

Ранее президент Украины публично обратился к российскому диктатору Путину. Он предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры. При этом Зеленский подчеркнул, что не считает целесообразным проводить встречу в Москве или Киеве.

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