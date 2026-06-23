У Польщі різко висловились про Україну: погіршення відносин через Київ

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Керівник канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький вважає, що нинішнє загострення у відносинах між Києвом і Варшавою спричинене діями української сторони, а не рішеннями президента Польщі Кароля Навроцького

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, передає RegioNews.

За словами Богуцького, польсько-українські контакти перебувають у складному стані не через дії польського президента, а через позицію української сторони.

"Контакти та відносини перебувають у поганому стані, але не тому, що так чи інакше вчинив президент Навроцький. А тому, що українська сторона, по суті, вирішила знехтувати пам’яттю про жертв та домовленостями, досягнутими у Варшаві", – заявив він.

Він також розкритикував рішення про присвоєння військовій частині імені "героїв УПА", назвавши його "неприпустимим з точки зору польської політики".

"Це було просто погане рішення, скандальне, образливе для поляків і таке, що зачіпає нашу пам’ять про жертв", – сказав Богуцький, додавши, що сподівається на відсутність умисного характеру таких рішень.

Коментуючи можливу кризу у відносинах напередодні річниці Волинської трагедії, він зазначив, що дипломатичні канали між країнами продовжують функціонувати, однак прямих контактів між президентами наразі не відбулося.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА.

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу Президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

Згодом Зеленський відправив орден Білого Орла президенту Польщі.Глава держави опублікував фото з відділення "Нової пошти", де видно, що орден був надісланий на адресу канцелярії Кароля Навроцького.

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