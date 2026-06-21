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21 июня 2026, 18:50

В знак солидарности с Украиной: польский эксдепутат вернул государственную награду

21 июня 2026, 18:50
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Фото: Piotr Fogler
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Бывший депутат Сейма Польши Пётр Фоглер вернул президенту Польши свой "Золотой Крест Заслуги" в знак протеста против решения о лишении награды президента Украины Владимира Зеленского

Об этом политик сообщил в фейсбуке, передает RegioNews .

"В знак протеста против нелепого решения о лишении ордена президента Украины — Украины, которая борется! — я символически возвращаю свою награду этому президенту. Это не жест в адрес того президента, который вручал мне эту награду, потому что я уважаю его, а в адрес нынешнего обитателя Бельведера, который всё больше издевается над Польшей и над всеми нами!", — говорится в посте.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА.

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига , посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса Президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

Также от польского ордена Белого Орла отказались все награжденные им президенты Украины.

Владимир Зеленский 20 июня отправил орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому.

Кроме того, посол Украины в Чешской Республике Василий Зварыч отказался от польского ордена "Командорский крест со звездой "За заслуги".

В то же время, глава польского правительства Дональд Туск отметил, что продолжение активного участия политиков в Украине и Польше в конфликте между обеими странами является "стратегической ошибкой", от которой проиграют все.

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