Корректировала удары по ВСУ: суд оставил в силе приговор о "пожизненном" для предательницы из Херсона

Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Суд первой инстанции назначил ей пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества за передачу врагу данных об украинских военных. Защита пыталась оспорить решение и смягчить наказание, однако прокуроры доказали отсутствие для этого оснований.

Установлено, что в 2023 году женщина через Telegram передавала российским кураторам геолокации, фото и видео места пребывания украинских военных и техники. Информация использовалась для корректировки вражеских обстрелов.

Херсонский апелляционный суд оставил жалобы без удовлетворения, а приговор – без изменений. Наказание по ч. 2 ст. 111 УК Украины вступило в законную силу.

Напомним, что к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен бывший заместитель председателя общины на Сумщине . Муж оказался агентом российской ФСБ, который пытался мастерски замаскировать свое сотрудничество с врагом из-за вымышленной истории о "пленении".