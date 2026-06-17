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17 июня 2026, 13:00

В Киеве священник обвинял украинцев в "убийстве окупантов"

17 июня 2026, 13:00
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Фото из открытых источников
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Святошинский районный суд Киева признал местного священнослужителя виновным в оправдании вооруженной агрессии РФ. Речь идет о настоятеле прихода Святого Великомученика Юрия Победоносца в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2022 и 2024 годах священник на своей странице в Facebook писал, что якобы настоящей причиной войны являются грехи украинцев и россиян, и якобы для окончания войны всем нужно покаяться.

В частности, в августе 2022-го священник разместил публикацию под названием "Спасительная пропорция", где писал, что "либо увеличивается количество праведников, либо уменьшается количество населения — третьего не дано".

На суде священник не признал вину. Он заявлял, что борется в своих произведениях с ересью. В частности, он заявил, что не согласен со Священным Синодом ПЦУ, который принял решение, что убийство окупантов не является грехом и что украинцам не нужно раскаяться в случае убийства российского оккупанта. В суде он заявлял, что война есть следствие духовного положения украинцев. При этом он заявил, что является волонтером и перечисляет деньги на ВСУ.

Суд учел личность обвиняемого, отсутствие судимостей, наличие постоянного жилья, семьи, несовершеннолетних детей, положительные характеристики с места работы. Священник удалил все публикации о войне и сказал, что не хочет раздражать людей, которые могут неправильно его понять.

Суд назначил наказание в виде года лишения свободы, но освободил от отбывания этого наказания с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее в Запорожской области судили священника УПЦ (МП). Он способствовал распространению русской пропаганды.

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