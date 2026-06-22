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22 червня 2026, 19:15

"Зливали" ТЦК та закликали до ядерної атаки по Україні: СБУ викрила агітаторів у різних областях

22 червня 2026, 19:15
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Фото: СБУ
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СБУ викрила вісім проросійських агітаторів у різних областях України. Всі вони підтримували збільшення обстрілів РФ по Україні

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці затримали інкасатора охоронної компанії. Він у соцмережах поширював фейки про Сили оборони та закликав до захоплення України. Крім того, він "зливав" геолокації ТЦК у соцмережі, щоб зривати мобілізацію.

У Сумах отримав підозру адміністратор Telegram-каналу, який вихваляв окупантів за обстріли міста. Також він закликав росіян вдарити по Україні ядернорю зброєю. Затримали також жителя Кривого Рогу, який теж підтримував "ідею" вдарити ядеркою по Україні.

У Дніпрі затримали учасницю підпільного осередку фейкового "народовладдя". Жінка закликала до державного перевороту в Україні. Зокрема, вона публікувала ворожий контент на власних сторінках у соцмережах.

На Чернігівщині викрили мобілізованого, який виправдовував російську агресію. Його затримали у Полтаві, куди він втік із військової частини після проходження підготовки у навчальному центрі.

У Житомирській області викрили двох безробітних, які в соцмережах вихваляли Кремль та російських окупантів. Зокрема, вони виправдовували воєнні злочини РФ у Бучі та закликали до збільшення ударів по позиціях Сил оборони керованими авіабомбами.

На Одещині правоохоронці викрили чоловіка, який закликав до захоплення області та "приєднання" її до РФ.

"Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі", - кажуть в СБУ.

Нагадаємо, що прокурори Херсонської обласної прокуратури в апеляційному суді довели законність вироку 39-річній мешканці Херсона, засудженій за державну зраду.

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