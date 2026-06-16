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16 июня 2026, 13:45

Трамп после встречи с Зеленским в кулуарах саммита G7: "Россия должна заключить соглашение"

16 июня 2026, 13:45
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Фото: Faсebook/Владимир Зеленский
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Президент США Дональд Трамп подтвердил, что провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита G7 во Франции, а также заявил о планах еще одной встречи

Об этом сообщила "Европейская правда", передает RegioNews.

По словам Трампа, первый разговор с украинским президентом уже состоялся и был "очень хорошим". В то же время он отметил, что намерен снова встретиться с Зеленским во вторник, 16 июня.

"Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, равно как и Украина", – сказал Трамп во время общения с журналистами.

Ранее издание The Kyiv Independent сообщало, что Зеленский, Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон провели трехстороннюю встречу в кулуарах саммита.

В то же время, официального подтверждения запланированных переговоров между президентами Украины и США в рамках G7 не поступало.

Как известно, украинский президент отмечал, что рассчитывает на завершение паузы в мирных переговорах. По его словам, это важно для сохранения жизней людей и восстановления безопасности в Европе.

Напомним, немецкое издание Die Welt отмечало, что США при президентстве Трампа фактически перевели основное бремя поддержки Украины на европейские государства, оставив за собой роль главного посредника в потенциальных мирных переговорах.

Ранее Король Чарльз III в Конгрессе США призвал к "непреклонной решимости" в поддержке Украины.

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Дональд Трамп Украина Франция соглашение Зеленский Владимир G7 переговоры про мир
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