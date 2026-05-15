Украина рассчитывает на завершение паузы в переговорах – Зеленский

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями американского аналитического центра Hudson Institute обсудил сотрудничество с Конгрессом США, дипломатические усилия по достижению мира и усилению украинской противовоздушной обороны

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

По словам Зеленского, во время встречи речь шла о важности активного участия Соединенных Штатов в переговорном процессе и необходимости возобновления дипломатической активности.

"Мы рассчитываем на завершение паузы в переговорах и активизацию дипломатии. Это важно для сохранения жизней наших людей и восстановления безопасности в Европе", – подчеркнул президент.

Также Зеленский проинформировал собеседников о последствиях последних российских обстрелов и подчеркнул необходимость укрепления украинской системы противовоздушной обороны на фоне постоянных атак РФ.

Отдельно глава государства поблагодарил США и американское общество за поддержку Украины на протяжении всего времени полномасштабной войны.

Напомним, немецкое издание Die Welt отмечало, что США при президентстве Трампа фактически перевели основное бремя поддержки Украины на европейские государства, оставив за собой роль главного посредника в потенциальных мирных переговорах.

Как известно, ранее Король Чарльз III в Конгрессе США призвал к "непреклонной решимости" в поддержке Украины.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, Россия планирует новую наступательную операцию и одновременно расширяет мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться