СМИ: Трамп не спешит завершать войну в Украине – в чем причина

Президент США Дональд Трамп мало интересуется войной в Украине, считая ее отдаленным конфликтом. В то же время, его политика и давление на энергетику России сильно бьют по Кремлю

Об этом, как передает RegioNews со ссылкой на ТСН, говорится в материале для немецкого издания Die Welt, автором которого является Михаэль Рюле – эксперт, более 30 лет работавший в Международном секретариате НАТО.

По его словам, США при президентстве Трампа фактически перевели основное бремя поддержки Украины на европейские государства, оставив за собой роль главного посредника в потенциальных мирных переговорах. В то же время европейские страны остаются в стороне от прямого переговорного процесса.

Рюле также отмечает, что заявления Трампа о возможности завершения войны за 24 часа выглядят скорее политическими декларациями, чем реальным планом.

"Трамп совершенно не заинтересован в Украине. Америка, по его словам, расположена "в тысячах миль от войны в Украине, отделена гигантским океаном". Такие разговоры не оказывают никакого давления на Россию, чтобы она согласилась на решение для Украины", – подчеркнул эксперт

Эксперт отмечает, что, несмотря на отсутствие активного участия в мирном урегулировании, внешняя политика США в других регионах создает дополнительное давление на Россию. Среди таких шагов он называет санкции против российских нефтяных компаний, давление на Индию по отказу от российской нефти, а также политику в отношении Ирана, Кубы и Венесуэлы.

По оценке Рюле эти действия постепенно ослабляют экономические позиции Москвы и подрывают ее статус глобальной сверхдержавы.

В то же время эксперт подчеркивает, что Россия несет значительные потери в войне, а ее территориальные достижения за последние годы остаются минимальными. По его мнению, даже в случае возможных переговоров Украина сможет сохранить государственность, хотя не исключаются сложные компромиссы по территориям.

Рюле заключает, что эффективность любого мирного процесса зависит от единства США и Европы, а также от продолжения поддержки Украины, что может заставить Россию пересмотреть свои действия.

Как известно, ранее Король Чарльз III в Конгрессе США призвал к "непреклонной решимости" в поддержке Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новую наступательную операцию и одновременно расширяет мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии.

