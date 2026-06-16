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16 червня 2026, 13:45

Трамп після зустрічі із Зеленським у кулуарах саміту G7: "Росія повинна укласти угоду"

16 червня 2026, 13:45
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Фото: Faсebook/Володимир Зеленський
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Президент США Дональд Трамп підтвердив, що провів зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у кулуарах саміту G7 у Франції, а також заявив про плани ще однієї зустрічі

Про це повідомила "Європейська правд", передає RegioNews.

За словами Трампа, перша розмова з українським президентом вже відбулася та була "дуже хорошою". Водночас він зазначив, що має намір знову зустрітися із Зеленським у вівторок, 16 червня.

"Росія повинна укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, так само як і Україна", – сказав Трамп під час спілкування з журналістами.

Раніше видання The Kyiv Independent повідомляло, що Зеленський, Трамп і президент Франції Емманюель Макрон провели тристоронню зустріч у кулуарах саміту.

Водночас офіційного підтвердження запланованих переговорів між президентами України та США в межах G7 не надходило.

Як відомо, український президент наголошував, що розраховує на завершення паузи в мирних перемовинах. За його словами, це важливо для збереження життів людей та відновлення безпеки у Європі.

Нагадаємо, німецьке видання Die Welt зазначало, що США за президентства Трампа фактично переклали основний тягар підтримки України на європейські держави, залишивши за собою роль головного посередника у потенційних мирних переговорах.

Раніше Король Чарльз III у Конгресі США закликав до "непохитної рішучості" у підтримці України.

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Дональд Трамп Україна Франція угода Зеленський Володимир G7 переговори про мир
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