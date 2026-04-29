19:20  29 апреля
В Киевской области на взятке задержали ТЦКшников: в ТЦК проводят обыск (ВИДЕО)
09:32  29 апреля
Смертельное ДТП на Дарницком мосту в Киеве: Tesla врезалась в два автомобиля
08:57  29 апреля
В Сумах ссора из-за ремонта закончилась смертью мужчины
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2026, 09:39

Король Чарльз III в Конгрессе США призвал к "непоколебимой решимости" в поддержке Украины

Читайте також українською мовою
Фото: AP/J. Scott Applewhite
Читайте також
українською мовою

Король Великобритании Чарльз III во время выступления в Конгрессе США отметил необходимость решительной поддержки Украины на фоне глобальной нестабильности и роста международных угроз

Об этом из зала американского Конгресса сообщила корреспондентка Суспильного в Вашингтоне, передает RegioNews.

По словам Короля, мир переживает период неопределенности – от Европы до Ближнего Востока – создает серьезные вызовы для международной безопасности и влияет на жизнь граждан в разных странах.

Отдельно Чарльз III подчеркнул, что для защиты Украины и ее "самых смелых людей" необходима "непоколебимая решимость", которая позволит достичь "справедливого и продолжительного мира".

Также британский король уделил внимание трансатлантическому партнерству между Великобританией и США, назвав его уникальным и формировавшимся на протяжении веков. Он подчеркнул, что союз остается ключевым элементом глобальной стабильности.

В речи Чарльз III упомянул концепцию Атлантического союза, которая базируется на сотрудничестве Европы и США, и заявил, что сейчас это партнерство является "важнее, чем когда-либо". Он также подчеркнул, что обновление безопасности начинается с усиления обороны и роли НАТО.

Король Великобритании Чарльз III во время выступа. Вашингтон, США, 28 апреля 2026 года. Фото: AP/J. Scott Applewhite

В заключительной части выступления он упомянул недавнюю попытку покушения на президента США Дональд Трамп, отметив, что подобные акты насилия не добьются успеха.

Чарльз III также подчеркнул, что единство союзников является ключевым для противостояния общим угрозам и сохранения международной стабильности.

Как известно, что это первый визит Чарльза III в США как короля и первый государственный визит британского монарха с 2007 года.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует новую наступательную операцию и одновременно расширяет мобилизацию, чтобы компенсировать потери армии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США война Велика Британія конгресс корова поддержка Чарльз III
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
Татьяна Николаенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »