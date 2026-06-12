Незаконное содержание людей в ТЦК Тернополя: прокуратура открыла дело после скандальной проверки

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона возбудили уголовное производство по факту возможного незаконного лишения свободы или похищения человека

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews .

Ведомости в ЕРДР внесены 12 июня 2026 года по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Основанием стали результаты мониторингового визита представителей Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Тернопольский районный и городской ТЦК и СП, а также материалы, предоставленные Военной службой правопорядка.

По обнародованной информации, во время визита в помещении ТЦК находились около 28 человек. 17 из них в письменном виде сообщили о возможных нарушениях своих прав.

Также установлено, что среди находившихся в ТЦК были граждане, которые, по предварительным данным, не подлежали мобилизации. В частности, мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, лица с психическими расстройствами, а также граждане, фактически достигшие предельного возраста пребывания на военном учете.

По результатам проверки пять таких лиц были уволены.

В настоящее время прокуроры совместно со следователями проверяют изложенные факты, устанавливают обстоятельства пребывания граждан в помещении ТЦК и СП, законность их содержания, а также дают правовую оценку действиям должностных лиц.

На этом этапе уже опрошены лица, которые сообщили о возможных нарушениях, и проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, что в Тернопольской области разоблачен 37-летний подполковник - начальник группы документального обеспечения одного из районных РТЦК и СП, который за деньги обещал снять военнообязанного с розыска.