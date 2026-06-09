Инфляция в Украине замедлилась: что больше всего подорожало

Фото из открытых источников

В мае инфляция на Украине составила 0,9% (в апреле было 1,4%). В сравнении с маем прошлого года инфляция составляет 8,2%.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В мае цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. На 11,1% подорожали фрукты. В частности, на 1,2-6,4% выросли цены на следующие товары:

продукты переработки зерновых;

хлеб;

подсолнечное масло;

макаронные изделия;

рыбу и продукты из рыбы;

безалкогольные напитки;

говядину;

сахар.

Яйца упали в цене на 15,3%. При этом на 0,2-1,7% упали в цене овощи, молоко, свинина, масло и сало. Табачные изделия и алкоголь выросли в цене на 2,1% и 1,6% соответственно.

Цены на обувь подорожали на 2%, а одежда – на 1,6%. Цены на транспорт выросли на 0,7%.

Напомним, в Украине за неделю существенно изменились цены на овощи. Ряд овощей подешевел, а некоторые – выросли в цене.