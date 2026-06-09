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09 июня 2026, 07:15

В магазинах Крыма пустеют полки: исчезают сахар, соль и мука

09 июня 2026, 07:15
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Фото: соцсети
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Во временно оккупированном Крыму местные жители сообщают о дефиците продуктов. С полок магазинов исчезают сахар, крупы, мука, соль и макаронные изделия, а в отдельных торговых сетях уже ввели ограничения на продажу товаров в одни руки

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает RegioNews.

По данным ЦНС, причиной ситуации является не только рост спроса из-за большого количества российских военных и мигрантов, которых завозят на полуостров, но и серьезные проблемы с логистикой.

"Крым все больше превращается в изолированный анклав. Крымский мост уже не может полноценно выполнять роль главной транспортной артерии, морские маршруты находятся под постоянной угрозой, а сухопутное сообщение через оккупированные территории регулярно оказывается в зоне досягаемости украинских беспилотников", – отмечают в Центре национального сопротивления.

Несмотря на ухудшение ситуации, оккупационные власти не дают публичных объяснений и продолжают демонстрировать мнимую стабильность.

В ЦНС отмечают, что Россия постепенно упускает возможность обеспечивать оккупированный полуостров в привычных объемах. Из-за логистических трудностей доставлять в Крым топливо, товары и другие ресурсы все сложнее, а последствия этой изоляции уже испытывают обычные потребители.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму российские захватчики ужесточают проверки пассажиров на автостанциях. Дополнительные меры контроля были введены для автобусов дальнего сообщения в Симферополе.

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