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12 июня 2026, 12:24

Апатия или лень: как родителям понять, что происходит с подростком

12 июня 2026, 12:24
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Фото: из открытых источников
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Апатия в подростковом возрасте не всегда свидетельствует о лени или нежелании что-либо делать. Потеря интереса к привычным занятиям может быть сигналом эмоционального истощения или внутренних переживаний, которые требуют внимания и поддержки

Об этом рассказала психолог ГО "Захист Держави" в новом видео, посвященном психологическому здоровью подростков, передает RegioNews.

Специалист отмечает, что родителям следует больше слушать ребенка, чем поучать его, а также интересоваться не только успехами в учебе или других сферах, но и чувствами и эмоциональным состоянием.

Вместо вопроса "Почему ты ничего не делаешь?" психологиня советует сказать: "Я вижу, что тебе сейчас тяжело. Чем я могу помочь?".

В ГО "Захист Держави" отмечают, что своевременная поддержка и открытое общение могут помочь ребенку справиться со сложными эмоциями и восстановить интерес к жизни.

Если вы или ваш ребенок нуждается в психологической помощи, можно обратиться к специалистам организации.

  • Телефон психолога: 050 752 15 12
  • График работы: понедельник-пятница, с 09:00 до 18:00.

Напомним, ранее психологиня Житомирской ячейки ГО "Захист Держави" Ирина Ремишевская рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину. Говорит, нас разрушает не самое "нет", а страх показаться плохим человеком.

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подростки психологи лень апатия ГО Захист Держави поддержка
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