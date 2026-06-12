Апатия или лень: как родителям понять, что происходит с подростком

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Апатия в подростковом возрасте не всегда свидетельствует о лени или нежелании что-либо делать. Потеря интереса к привычным занятиям может быть сигналом эмоционального истощения или внутренних переживаний, которые требуют внимания и поддержки

Об этом рассказала психолог ГО "Захист Держави" в новом видео, посвященном психологическому здоровью подростков, передает RegioNews.

Специалист отмечает, что родителям следует больше слушать ребенка, чем поучать его, а также интересоваться не только успехами в учебе или других сферах, но и чувствами и эмоциональным состоянием.

Вместо вопроса "Почему ты ничего не делаешь?" психологиня советует сказать: "Я вижу, что тебе сейчас тяжело. Чем я могу помочь?".

В ГО "Захист Держави" отмечают, что своевременная поддержка и открытое общение могут помочь ребенку справиться со сложными эмоциями и восстановить интерес к жизни.

Если вы или ваш ребенок нуждается в психологической помощи, можно обратиться к специалистам организации.

Телефон психолога: 050 752 15 12

График работы: понедельник-пятница, с 09:00 до 18:00.

Напомним, ранее психологиня Житомирской ячейки ГО "Захист Держави" Ирина Ремишевская рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину. Говорит, нас разрушает не самое "нет", а страх показаться плохим человеком.