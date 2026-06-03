Новая профессия для ветеранов: в Ровно презентовали программу "Защита Украины"

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В Ровно представили образовательную программу "Защита Украины", которая предусматривает бесплатное обучение для ветеранов и участников боевых действий и открывает возможность обрести новую профессию в образовательной сфере

Об этом сообщила общественная организация "Захист Держави", передает RegioNews.

Презентацию провели в Ровенской областной ячейке ГО "Захист Держави". В ходе мероприятия доцент кафедры истории и методики ее обучения Ровенского государственного гуманитарного университета Игорь Десятничук рассказал об особенностях магистерской программы, ее содержании и перспективах трудоустройства выпускников.

По его словам, программа создана для подготовки преподавателей предмета "Защита Украины" в связи с нехваткой соответствующих специалистов.

"Самое главное, что государство предоставляет ветеранам и участникам боевых действий возможность получить такое образование бесплатно. Магистерская программа длится один год и четыре месяца, а обучение возможно как в заочной, так и в стационарной форме", – отметил Игорь Десятничук.

В ходе встречи также обсудили использование боевого и жизненного опыта ветеранов в образовательном процессе, а также их роль в воспитании сознательных граждан.

Отдельно говорилось о сотрудничестве между ветеранским сообществом,О "Захист Держави" и учебными заведениями.

Заинтересованные ветераны могут получить подробную информацию в Ровенском государственном гуманитарном университете или в областной ячейке ГО "Захист Держави".

Напомним, по инициативе ГО "Захист Держави" в Хмельницкой области для местной молодежи организовали масштабную военно-патриотическую подготовку. Ученики лицеев отрабатывали базовые навыки безопасности, тактической медицины и командного взаимодействия.