Как жить во время войны: психологиня объяснила, где искать опору

Как жить, когда война становится частью повседневной реальности? Где искать силы, смыслы и внутреннюю опору в условиях тревоги и неопределенности?

Об этом рассказала психологи Львовской ячейки ГО "Захист Держави" Любовь Гринык, передает RegioNews.

Она объясняет, как украинцы проживают экзистенциальный кризис, почему важно сосредотачиваться на принципе "здесь и сейчас", беречь себя, поддерживать друг друга и продолжать движение вперед через ежедневные маленькие шаги.

Отдельно специалист обращается к идеям Виктора Франкла – психолога, психиатра и философа, пережившего нацистский концлагерь. Он отмечал, что человек способен выдержать любые испытания, если понимает их смысл и цель.

По Франкло, важными источниками внутренней опоры являются:

творчество и создание чего-нибудь нового;

ощущение ценности собственного труда и вклада;

осознание значения вечных ценностей – дружбы, любви и достоинства человека.

В видео эти идеи адаптируются к современным реалиям войны и помогают лучше понять, как сохранять психологическую устойчивость в сложные времена.

