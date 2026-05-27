27 мая 2026, 14:33

Как жить во время войны: психологиня объяснила, где искать опору

Фото: Reuters
Как жить, когда война становится частью повседневной реальности? Где искать силы, смыслы и внутреннюю опору в условиях тревоги и неопределенности?

Об этом рассказала психологи Львовской ячейки ГО "Захист Держави" Любовь Гринык, передает RegioNews.

Она объясняет, как украинцы проживают экзистенциальный кризис, почему важно сосредотачиваться на принципе "здесь и сейчас", беречь себя, поддерживать друг друга и продолжать движение вперед через ежедневные маленькие шаги.

Отдельно специалист обращается к идеям Виктора Франкла – психолога, психиатра и философа, пережившего нацистский концлагерь. Он отмечал, что человек способен выдержать любые испытания, если понимает их смысл и цель.

По Франкло, важными источниками внутренней опоры являются:

  • творчество и создание чего-нибудь нового;
  • ощущение ценности собственного труда и вклада;
  • осознание значения вечных ценностей – дружбы, любви и достоинства человека.

В видео эти идеи адаптируются к современным реалиям войны и помогают лучше понять, как сохранять психологическую устойчивость в сложные времена.

Напомним, ранее психологи Житомирской ячейки ГО "Захист Держави"Ирина Ремишевская рассказала, как сказать "нет" и не чувствовать вину. Говорит, нас разрушает не самое "нет", а страх показаться плохим человеком.

