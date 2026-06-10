В Украине не отменят бумажные трудовые книжки после 10 июня: что известно

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В Украине после 10 июня, когда завершается пятилетний переходный период для переноса данных из бумажных трудовых книжек в электронную систему, процесс оцифровки будет продолжаться и дальше

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что завершение переходного периода не означает утрату трудового стажа или отмену бумажных трудовых книжек в качестве документа.

"10 июня 2026 года завершается пятилетний переходный период для переноса сведений из бумажных трудовых книжек в электронную систему. Однако это не означает, что трудовой стаж исчезнет или что граждане лишатся возможности подтвердить периоды работы", – говорится в сообщении Минсоцполитики.

В министерстве пояснили, что оцифровка будет продолжаться и после этой даты, а граждане и работодатели и дальше смогут подавать данные для внесения в Реестр застрахованных лиц через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что переходный период был введен для постепенного перенесения большого объема данных из бумажных носителей в электронную систему.

Стаж не исчезнет и после завершения периода

В Минсоцполитики подчеркнули, что если данные по трудовой книжке еще не внесены в электронный реестр, их можно предоставить позже. При этом уже приобретенный трудовой и страховой стаж не теряется.

Бумажная трудовая книжка и дальше может использоваться в качестве подтверждения периодов работы, в том числе при назначении пенсии.

Пенсионерам повторно обращаться не нужно

Также в министерстве отметили, что пенсионерам не нужно повторно подавать трудовые книжки на оцифровку. Все необходимые данные уже были учтены при назначении пенсий и хранятся в базах Пенсионного фонда.

"Главное для граждан: после 10 июня процедура оцифровки трудовых книжек продолжится, бумажная трудовая книжка не теряет значения, а приобретенный стаж остается сохраненным", – подытожили в ведомстве.

Напомним, украинцы должны перевести трудовые книжки в электронный формат во избежание проблем с пенсией и подтвердить страховой стаж. Сделать это нужно до 10 июня 2026 года.

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