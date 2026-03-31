Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии

До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ

До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ

Подробнее о трудностях физической идентификации тысяч пожилых украинцев за линией фронта, о жизни на скромные пенсии – в материале RegioNews.

Еще в феврале 2025 года правительство приняло новый порядок начисления пенсий ( постановление Кабмина № 299). Правила касались трех категорий пожилых граждан: проживающих на ВОТ, внутренних переселенцев выехавших из ВОТ на подконтрольную территорию, и пенсионеров, проживающих за границей. Всего около 1 миллионов человек. Для получения пенсий люди должны были пройти физическую идентификацию. Но как показала практика, этот процесс оказался достаточно сложным. В итоге к февралю 2026 года идентификацию не прошли 269 тыс. человек. Еще почти 70 тыс. хотя и прошли необходимую процедуру, не сообщили должным образом что не получают никаких выплат из РФ. В итоге гражданам временно приостановили выплату пенсий.

Сложность состоит в том, что физическую идентификацию требуют проходить от людей, многие из которых являются маломобильными, и в силу возраста имеющих физические и прочие недостатки. Немного легче тем маломобильным пенсионерам, которые проживают на подконтрольной территории. К таким людям сотрудники Пенсионного фонда Украины (ПФУ) могут приехать домой . Гораздо сложнее обстоит ситуация с бабушками и дедушками, проживающих на ВОТ. Единственная возможность пройти идентификацию – сделать это онлайн. А для этого пожилому человеку требуется хороший интернет, смартфон и компьютер.

Необходимость доказывать – сложная судьба пенсионера-переселенца

Для прохождение идентификации жителям ВОТ специалисты ПФУ рекомендуют несколько способов .

- через вебпортал электронных услуг ПФУ с авторизацией по Дія.Подпись ("Дія ID");

- через мобильное приложение "Пенсионный фонд Украины";

- идентификация через видеоконференцсвязь.

Первые два способа подразумевают что человек сможет все сделать самостоятельно в несколько кликов. При этом принципиальным моментом является наличие Дія.Подписи. Получить ее можно только при наличии ID-карты – паспорта гражданина Украины нового образца. Либо же если есть биометрический загранпаспорт в приложении Дія. Однако редко у кого из пенсионеров есть такие документы, поэтому многие используют вариант с видеоконференцсвязью.

О том, с какими трудностями сталкиваются люди для прохождения идентификации, может свидетельствовать история 73-летнего Владимира – пенсионера из Луганской области. В 2022 году мужчина вместе с дочерью и внуками переехал в село в Киевской области (зять Владимира служит в ВСУ). Поскольку Владимир имеет инвалидность и страдает деменцией, с физической идентификацией ему взялась помогать дочка. ID-карты у пенсионера не было, поэтому семья выбрала вариант с видеосвязью. Однако в назначенное время представитель ПФУ с семьей не связался. Тогда дочь позвонила на горячую линию, где ей объяснили, что подобное возможно, и попросили подождать, и параллельно написать письмо на электронную почту ПФУ. Впоследствии женщина написала три письма, но все они остались без ответа. Сделать новую заявку на видеоидентификацию дочь Владимира также не могла, поскольку там значился "статус в обработке". Когда же у женщины наконец появилась возможность поехать в Пенсионный фонд, она выяснила, что оператор, которая должна была проводить видеоидентификацию уволилась и, вероятно, не передала дело другому сотруднику.

Благодаря усилиям дочери Владимиру в итоге удалось пройти физическую идентификацию, но далось это достаточно сложно. И подобных случаев немало. и очень жаль, что люди, которые лишились всего, однако решили переехать на территорию Украины, вынуждены всякий раз доказывать, что имеют право получать заслуженную пенсию.

"В основном все обращались к посредникам, тут на этом бизнес"

Еще сложнее ситуация с пенсионерами на ВОТ, которые лишены возможности лично обратиться в отделение ПФУ в случае сложностей со связью. Подробнее RegioNews рассказал 43-летний Сергей П., житель одного из отдаленных сел Волновахского района Донецкой области, который помогал с физической идентификацией своей 80-летней матери. По просьбе Сергея, мы не называем его фамилию.

Мужчина рассказал, что пройти идентификацию пожилому человеку, даже немного владеющего интернетом, крайне сложно. Для этого должна быть устойчивая связь и хорошая камера.

"Заявку я подал сам через интернет. Долго ждали ответа. А вот на видеоконференцсвязь ездили уже в город так как на свою связь я не понадеялся. В городе платили деньги. Есть люди, которые занимаются чтобы связь была хорошая, и с ответами на вопросы помогают. В основном все обращались к посредникам, тут на этом бизнес. Стоимость их услуг 10 – 20 тыс. грн", – рассказал Сергей.

Мужчина подчеркнул, что для связи с представителями ПФУ нужно иметь номер украинского мобильного оператора. Если номера нет, а так в основном и происходит, нужно связываться через Телеграм, который пока работает. При этом номер российского мобильного оператора нужно скрыть и заменить его никнеймом. Все это нужно знать. Также нужно знать какие собрать документы и как правильно отвечать на вопросы.

"Работник пенсионного фонда лично с каждым связывается по видеосвязи, это обязательно. Все документы нужно показывать на камеру чтобы все было четко видно. Отвечать на все вопросы, их всего 30. Отдельный вопрос – получаете ли пенсию из РФ? Если сказать "Да", то автоматически идет отключение. Две пенсии не положено. Поэтому все говорят "Нет". И в ответе о том что прошли идентификацию большими буквами указано, что на этот вопрос человек ответил НЕТ. Пока нет никакой возможности это проверить. Но если этот факт потом всплывёт, то будет взыскание незаконно выплаченных денег. Так нам сто раз объясняют", – отметил мужчина. В ПФУ тем временем напоминают, что подать заявление о неполучении пенсий из РФ необходимо до 1 апреля . В противном случае выплата пенсий будет приостановлена, и возобновиться после всех подтверждений.

Директор Украинского института политики Руслана Бортник считает, что инициатива властей с физической идентификацией формально является способом избежать всякого рода махинации, связанные с выплатой пенсий гражданам, которые уже умерли. Ведь обменом данными между Украиной и Россией по поводу этой категории людей нет.

"В то же время мы понимаем, что даже при идеальных условиях не все пенсионеры смогут пройти идентификацию. Это в конечном итоге приведет к экономии части издержек государственного бюджета. Что, по моему мнению, и является едва ли не ключевой мотивацией этой процедуры", – рассказал он RegioNews . По словам Сергея некоторые его знакомые решили отказаться от украинской пенсии, пожелав не утруждать себя процессом идентификации.

За чертой бедности

Украинские пенсионеры относятся к беднейшим категориям населения. Многие буквально выживают. Несмотря на очередную индексацию пенсий на 12,1% в начале марта, средняя пенсия в Украине составляет 6,5 тыс. грн в месяц. При этом большая часть пожилых украинцев получают 4 – 4,5 тыс. грн. Добавим, что реальный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 7,2 тыс. грн.

По мнению экспертов, нынешняя солидарная пенсионная система полностью исчерпала свои резервы, о чем мы ранее рассказывали . Одна из проблем – тяжелая демографическая ситуация в стране. Количество занятого населения и количество получающих пенсию, составляет приблизительно один к одному. По оценкам Минсоцполитики, коэффициент замещения заработной платы должен составлять не менее 40%. Ныне этот показатель в Украине – менее 30%, и по прогнозам Минсоца в будущем размер пенсий по сравнению с зарплатой снизится до 18% - 20%.

Чтобы изменить ситуацию, власти который год намереваются внедрить обязательный второй накопительный уровень пенсионной системы. Подразумевается, что с каждого официально работающего а также работодателя будет взиматься дополнительный процент и направляться в специальный фонд. Накопленными средствами человек сможет воспользоваться после выходу на пенсию. При этом солидарная система не отменяется, накопления будут к ней дополнением. Впрочем, у экономистов есть сомнения относительно работоспособности накопительной системы с учетом острого недоверия населения (и небезосновательно) ко всякого рода накопительным фондам.

"Половина пенсии уходит на дорогу в больницу"

Жизнь украинского пенсионера связана сегодня с постоянной экономией. Особенно ситуация усугубилась с началом полномасштабной войны, когда у людей исчезла уверенность в завтрашнем дне, особенно среди жителей прифронтовых регионов. В итоге пожилые люди все чаще откладывают деньги на черный день. Есть, впрочем, ряд государственных, международных и местных программ поддержки, которые немного облегчают жизнь пожилых. Это жилые субсидии, льготы на проезд в общественном транспорте, бесплатное протезирование зубов для некоторых категорий пенсионеров, программа "Зимняя поддержка", раздача бесплатных средств гигиен и продуктов самым нуждающимся, бесплатные медикаменты по программе "Доступные лекарства", и др. Но все это точечные акции не претендующие на системность.

Соцработница Малиновской территориальной громады (ТГ) Харьковской области Елена Проценко отметила, что большая часть пенсии у пожилых людей уходит на лекарства и оплату коммунальных услуг.

"Я одной бабушке купила лекарства на 1,8 тыс. грн – это то что ей на месяц врач прописал. На покупку у бабушки ушла почти половина пенсии. Что касается жилых субсидий, то их не всем дают: кому-то отказали, кому-то дают но очень маленькую", – рассказала она нашим журналистам. Елена Проценко также привела пример с односельчанином, 15 лет болеющего сахарным диабетом. Мужчина получает 2,5 тыс. грн в месяц при этом самые дешевые лекарства от давления стоят 380 грн.

Житель Смелянского района Черкасской области 68-летний Николай Кудря также отмечает сложность с оказанием медицинской помощи.

"Так как из нашего села общественный транспорт в райцентр не ходит, мне чтоб добраться в больницу приходится нанимать автомобиль и ехать за 38 км. Дорога туда и обратно в итоге обходится в 1,5 тыс. грн. Получается, половина пенсии уходит на дорогу в больницу. Про услуги стоматолога я вообще молчу: 1,3 тыс. грн стоит одна пломба и 3 – 4 тыс. грн поставить коронку в областном центре, а в Киеве – 4 - 5 тыс. грн", – рассказал Николай Кудря.

Мужчина сетует на то, что пенсионерам и заработать сегодня негде. Если лет 30 назад селян выручало наличие в домашнем хозяйстве коровы, так как на молоко был спрос, а корм для животных был недорогой. Однако сегодня держать скотину стало не выгодно. Некоторых пенсионеров еще поддерживает наличие пая, за аренду которого они получают 15 – 20 тыс. грн в год. Однако пай есть далеко не у всех. Тяжелее ситуация у пенсионеров, которые живут в городах, и у которых нет возможности ни получать выплаты за пай, ни экономить на овощах и мясе из-за отсутствия приусадебного хозяйства.

Пенсионный вопрос: от реальности до иных подходов

Низкие пенсии в Украине – это проблема требующая системного решения. К сожалению, нехватка средств в государстве часто решается не за счет прогрессивных подходов к наполнению бюджета, а за счет экономии. И инициативы правительства с физической идентификацией пенсионеров могут быть тому подтверждением. Для украинского чиновника любая сэкономленная копейка – показатель его эффективности. Подобный подход является ошибочным так как приводит к полной дестабилизации отношений меж гражданами и государством, вызывает у людей чувство несправедливости и может вылиться в негативные последствия.

Вопрос низких пенсий – это прежде всего про сильную экономику страны, которая способна выделять существенные ресурсы на выплаты, медицинское и социальной обеспечение. Но откуда взять деньги в государстве в котором пятый год идет полномасштабная война, а экономика полностью зависима от внешней поддержки? Руслан Бортник считает, что одним из шагов стало бы перераспределение внутренних ресурсов. Он указывает на то, что многие украинские чиновники, тыловые структуры, руководители государственных компаний и наблюдательных советов до сих пор получают слишком высокие заработные платы, которые выше аналогичных зарплат на европейском рынке вполне благополучных стран Евросоюза.

"Из-за тяжелейшей демографии, войны и оттока работоспособного населения, исправить ситуацию с пенсиями можно было бы за счет перераспределения внутренних ресурсов. Также поможет повышение эффективности борьбы с контрабандой на таможни, эффективности функционирования налоговой системы", – подытожил он.

Добавим, что важнейшим аспектом в решении пенсионных и других острых социальных вопросов стало бы назначение в систему управления людей, готовых реально бороться за благо общества. Создавать соответствующую систему поддержки уязвимых категорий. Ведь если рядовой украинский гражданин будет ощущать, что созданная система не оставит его один на один с трудностями ни в молодом, ни в пожилом возрасте, он будет с большим энтузиазмом бороться за благо своей страны.