8,1 млрд от МВФ и конец большой упрощенки: что изменится для бизнеса

Пока в переговорном процессе ясно, что ничего не ясно, позитив пришел из экономического направления

Пока в переговорном процессе ясно, что ничего не ясно, позитив пришел из экономического направления

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украина и МВФ согласовали новую программу. Пока "на уровне персонала". Но это уже важный шаг вперед. Общая сумма – 8.1 млрд долларов. И это как незначительная сумма на фоне всех потребностей украинского бюджета во время войны. Но сотрудничество с МВФ – это якорь. Это основа, на которую сверху нанизывается помощь других стран.

Плохая новость здесь, что финальное решение МВФ, посвященное программе на уровне правления, сможет стать реальностью только когда ЕС согласует репарационный кредит. Или придумает План Б по его замене. Потому что МВФ не может финансировать страны, финансовое состояние которых неопределенно. А с репарационным кредитом пока все в тумане. Конечно, здесь напортачил один Нью-Йоркский риэлтор с гугл переводчиком, который подвесил судьбу замороженных активов и добавил неуверенности. С другой стороны, председатель еврокомиссии обещает решение и кто мы такие, чтобы ей не верить.

Но есть и вторая новость. А именно – что станет стержнем программы МВФ. Программы, которая всегда была указателем реформ и изменений. Которые медленно, с саботажем, но двигались.

И вот, наконец, руки Фонда достались темы детенизации. Но можно сказать и по другому. Фонд добрался до глубин украинского экономического лицемерия, которое очень дорого стоит украинскому бюджету и украинской экономике.

А именно. МВФ, наконец, решил убрать возможность злоупотреблений упрощенной налоговой системой.

Можете готовиться к крику "МВФ, Сорос и мировые капиталисты убивают украинский малый бизнес". Но знайте, когда услышите такое, то это значит, что кто-то активно платит за сопротивление положительных изменений, чтобы сохранить свои сверхприбыли. И нужно бить на звук. Что-то подсказывает, что снова мы здесь увидим тех 20 баковых политологов.

Потому что малый бизнес никто трогать не будет. Речь идет о том, что нельзя позволять бизнесу большому мимикрировать под маленьких. Дробить крупные компании на тысячи ФЛП и не платить налоги. Кстати, потом такой бизнес очень часто жалуется, что как-то тяжело работать в Европе... ну ясень пень, тяжело.

Почему лицемерие? Потому что упрощенная система создается для поддержки малых предпринимателей. И существует по всей Европе. А вот возможность использовать маску ФЛП для бизнеса большого – это чисто украинская история. В результате очень богатые не платят налоги, прикрываясь мелкими предпринимателями. И рушат конкурентное поле в Украине. Потому что бизнес, желающий работать честно, просто не может себе этого позволить.

И поэтому эта новость положительна. Что МВФ туда докопался. Ибо это и о справедливости тоже. А не только о Финансовой грамотности, экономической эффективности (привет честная конкуренция) и наполнении бюджета.

Также, наконец, свет здравого смысла достанется китайским посылкам. Которых в этом году импортируют около миллиардов на 8 долларов. Плюс минус. То есть украинский военный бюджет недополучит где-то 2-3 миллиарда долларов налогов. И это вместе с поддержкой китайского производителя. Наконец-то может в прошлом окажется ситуация, подобная той, когда у вас в городе три супермаркета, но два продают с налогами, а один – без. И этот один принадлежит китайцам, активно поддерживающим россиян и требующим "устранить первопричины конфликта". Ну и Тайвань вдобавок.

Там будет, вероятно, еще много неприятных сюрпризов для тех, кто привык работать в тени. Но правда, что украинская экономика, украинский бюджет, теперь никогда не сможет себе такую тень позволить. Ибо и социальная нагрузка после войны будет безумна. И демография способствовать не будет. Потому выбора нет.

И эту очевидную истину снова должно озвучить МВФ. Ну а кто еще в Украине всегда был проводником здравого смысла.