МВФ утвердил для Украины программу на $8,1 млрд: первый транш – 1,5 млрд

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

По ее словам, в ближайшее время Украина получит первый транш в размере около 1,5 млрд. долларов. Средства будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета и поддержание макрофинансовой стабильности.

Свириденко отметила, что на пятый год полномасштабной войны, на фоне системных атак на энергетическую инфраструктуру, у Украины есть гарантированная международная финансовая поддержка партнеров и ресурс для стабильной работы государства.

Утвержденная программа является частью более широкой финансовой рамки, которая предусматривает покрытие прогнозного дефицита госбюджета в объеме 136,5 млрд. долларов в течение четырех лет. Она также предполагает продолжение реформ, направленных на сохранение макроэкономической и финансовой устойчивости.

Новая программа сотрудничества с МВФ является "качественной" для всей международной финансовой поддержки Украины, в том числе для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза, а также финансирования от стран G7 и международных финансовых институций, подчеркнула премьер.

Кроме того, партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации.

Напомним, в ноябре 2025 года Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки.

Читайте также: 8,1 млрд от МВФ и конец большой упрощенки: что изменится для бизнеса