Рада не поддержала лишение Сергея Бубки государственных наград
В Киеве псевдо-СБУ выманили у пенсионеров миллионы
В Тернопольской области 33-летний мужчина погиб, подорвавшись на боеприпасе в лесу
Рада провалила законопроект о налогообложении цифровых платформ

Фото: Telegram/Железный нардеп
Верховная Рада не поддержала законопроект №14025, предусматривающий налогообложение цифровых платформ

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

По его словам, во время голосования документ поддержали всего 168 народных депутатов.

Железняк отметил, что ко второму чтению правительство планировало подать правки в законопроект, касающийся выполнения требований Международного валютного фонда. В частности, речь шла об отмене льготы на беспошлинные посылки стоимостью до 150 евро, введении налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей, а также закреплении повышенного военного сбора на уровне 5% даже после завершения военного положения.

Законопроект №14025: ключевые моменты

Документ предлагает внесение изменений в Налоговый кодекс, касающиеся налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы.

Речь идет о доходах граждан, поступающих с помощью онлайн-сервисов, в частности, маркетплейсов, платформ для перевозок, доставки или аренды жилья. В СМИ этот законопроект называют "налогом на OLX".

Инициатива предусматривает введение льготной ставки налогообложения – 5% налога на доходы физических лиц и дополнительный военный сбор. Также предложено установить не облагаемый налогом минимум для мелких продаж на уровне 2000 евро в год.

Предполагается, что цифровые платформы обяжут собирать данные о продавцах и передавать их в органы фискального контроля. Законопроект вызвал споры: одна группа экспертов поддерживает идею легализации онлайн-доходов, в то время как другие предупреждают о возможном усилении регулирования мелкой торговли через Интернет.

