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09 червня 2026, 14:07

Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ: основні деталі

09 червня 2026, 14:07
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Фото: Telegram/Залізний нардеп
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Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує оподаткування доходів користувачів цифрових платформ, зокрема OLX та Temu

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Документ підтримали 241 нардеп. Він передбачає впровадження європейської моделі оподаткування, за якою онлайн-платформи, включно з маркетплейсами, сервісами оренди та фрилансу, автоматично передаватимуть податковим органам інформацію про доходи користувачів.

Як пише "Економічна правда", у такій системі платформи виступатимуть податковими агентами, тому користувачам не потрібно буде самостійно виконувати додаткові податкові процедури.

Документ також встановлює поріг неоподатковуваних доходів: продаж товарів фізичними особами через платформи на суму до 2000 євро на рік не підлягатиме оподаткуванню.

Попередні голосування за законопроєкт двічі не були успішними – у грудні 2025 року та березні 2026 року. Після доопрацювання його підтримав профільний комітет Верховної Ради з питань податків.

Серед змін у фінальній редакції:

  • дозвіл самозайнятим особам оподатковувати доходи на загальних підставах,
  • скасування вимоги відкриття спеціальних рахунків для продавців,
  • відмова від обов’язкового розкриття банківської таємниці,
  • заміна податкової декларації на податкове повідомлення-рішення від ДПС у разі перевищення ліміту доходів.

Закон має набути чинності з 2027 року.

Цей закон необхідний для виконання зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, 26 лютого Рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США

Перші 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету й підтримку макрофінансової стабільності.

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