"Плюс 100 кв. км за месяц": Сырский рассказал об успехах ВСУ на фронте

Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в мае соотношение освобожденных и утраченных территорий составляет почти 100 квадратных километров в пользу Сил обороны

Об этом он написал в социальных сетях, передает RegioNews.

Всего с начала года украинские защитники уволили более 600 квадратных километров территории.

По словам Сырского, несмотря на постоянное давление противника, ВСУ продолжают удерживать оборону, уничтожать оккупантов и наносить удары в глубине российских позиций.

Главнокомандующий подчеркнул, что ситуация на фронте остается сложной и динамичной. Самые интенсивные бои продолжаются в Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.

В то же время, по его словам, Силы обороны сохраняют инициативу на отдельных участках фронта.

Сырский также сообщил о результатах работы подразделений беспилотных систем, которые в мае поразили более 88 тысяч целей противника. По данным командования, обезврежено более 30,5 тысячи российских военных.

Кроме того, средствами Deep Strike были поражены 111 объектов военно-промышленного комплекса, энергетической и топливной инфраструктуры РФ. Ориентировочные экономические убытки врага от этих операций составляют около 1,058 млрд долларов.

Отдельно Сырский отметил, что впервые в рамках единого замысла была осуществлена серия ударов по объектам в Москве и Московской области, что, по его словам, подтверждает способность ВСУ действовать на глубине территории противника.

Также Военно-морские силы Украины в мае провели около 1500 мероприятий по обеспечению безопасности судоходства, что позволило обеспечить проход 633 судов в порты "Великой Одессы" и Дунай.

Напомним, в ночь на 30 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду стратегических и военных объектов российских оккупантов на территории РФ и на временно оккупированных территориях. Был поражен нефтяной терминал "Курганефтепродукт" в Таганроге Ростовской области РФ.