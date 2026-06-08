12:44  08 червня
ДТП із чотирма загиблими в Києві: водія Mercedes взяли під варту
11:58  08 червня
На Вінниччині під колесами потяга загинув чоловік
10:29  08 червня
На Хмельниччині 13-річний підліток дістав тяжкі травми після падіння з електросамоката
UA | RU
UA | RU
08 червня 2026, 13:04

"Плюс 100 кв. км за місяць": Сирський розповів про успіхи ЗСУ на фронті

08 червня 2026, 13:04
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ
Читайте также
на русском языке

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони

Про це він написав у соціальних мережах, передає RegioNews.

Загалом із початку року українські захисники звільнили понад 600 квадратних кілометрів території.

За словами Сирського, попри постійний тиск противника, ЗСУ продовжують утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ударів у глибині російських позицій.

Головнокомандувач наголосив, що ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Водночас, за його словами, Сили оборони зберігають ініціативу на окремих ділянках фронту.

Сирський також повідомив про результати роботи підрозділів безпілотних систем, які у травні уразили понад 88 тисяч цілей противника. За даними командування, знешкоджено понад 30,5 тисяч російських військових.

Крім того, засобами Deep Strike було уражено 111 об’єктів військово-промислового комплексу, енергетичної та паливної інфраструктури РФ. Орієнтовні економічні збитки ворога від цих операцій становлять близько 1,058 млрд доларів.

Окремо Сирський зазначив, що вперше в межах єдиного задуму було здійснено серію ударів по об’єктах у Москві та Московській області, що, за його словами, підтверджує здатність ЗСУ діяти в глибині території противника.

Також Військово-морські сили України у травні провели близько 1500 заходів для забезпечення безпеки судноплавства, що дозволило забезпечити прохід 633 суден до портів "Великої Одеси" та Дунаю.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці стратегічних та військових об'єктів російських окупантів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Був уражений нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" у Таганрозі Ростовської області РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна ЗСУ атака фронт Сирський Олександр Станіславович бої
"Кримінал відчуває слабину": в Нацполіції пояснили ризики масової мобілізації поліцейських
08 червня 2026, 12:35
Зеленський розкрив деталі непублічних переговорів із Абрамовичем
08 червня 2026, 10:31
Всі новини »
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Російський дрон вдарив по автомобілю на Сумщині: постраждали четверо людей
08 червня 2026, 14:58
У Дніпрі чоловік загинув, намагавшись розплавити боєприпас
08 червня 2026, 14:45
Серія ударів по РФ: уражено ключову паливну інфраструктуру та РЛС
08 червня 2026, 14:41
На Полтавщині чоловіка, який зник під час відпочинку, знайшли мертвим
08 червня 2026, 14:25
Росія завозить іноземних бійців значно більше за Україну: що робити
08 червня 2026, 13:57
На Прикарпатті жінка розбила вазу і смертельно поранила знайомого
08 червня 2026, 13:39
Пообіцяв повернути сина: на Тернопільщині жінка у відчаї віддала аферистам всі гроші
08 червня 2026, 13:20
ДТП із чотирма загиблими в Києві: водія Mercedes взяли під варту
08 червня 2026, 12:44
"Кримінал відчуває слабину": в Нацполіції пояснили ризики масової мобілізації поліцейських
08 червня 2026, 12:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »