"Плюс 100 кв. км за місяць": Сирський розповів про успіхи ЗСУ на фронті

Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у травні співвідношення звільнених і втрачених територій становить майже +100 квадратних кілометрів на користь Сил оборони

Про це він написав у соціальних мережах, передає RegioNews.

Загалом із початку року українські захисники звільнили понад 600 квадратних кілометрів території.

За словами Сирського, попри постійний тиск противника, ЗСУ продовжують утримувати оборону, знищувати окупантів та завдавати ударів у глибині російських позицій.

Головнокомандувач наголосив, що ситуація на фронті залишається складною та динамічною. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Водночас, за його словами, Сили оборони зберігають ініціативу на окремих ділянках фронту.

Сирський також повідомив про результати роботи підрозділів безпілотних систем, які у травні уразили понад 88 тисяч цілей противника. За даними командування, знешкоджено понад 30,5 тисяч російських військових.

Крім того, засобами Deep Strike було уражено 111 об’єктів військово-промислового комплексу, енергетичної та паливної інфраструктури РФ. Орієнтовні економічні збитки ворога від цих операцій становлять близько 1,058 млрд доларів.

Окремо Сирський зазначив, що вперше в межах єдиного задуму було здійснено серію ударів по об’єктах у Москві та Московській області, що, за його словами, підтверджує здатність ЗСУ діяти в глибині території противника.

Також Військово-морські сили України у травні провели близько 1500 заходів для забезпечення безпеки судноплавства, що дозволило забезпечити прохід 633 суден до портів "Великої Одеси" та Дунаю.

Нагадаємо, в ніч на 30 травня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці стратегічних та військових об'єктів російських окупантів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Був уражений нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" у Таганрозі Ростовської області РФ.