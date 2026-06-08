Зеленский раскрыл детали непубличных переговоров с Абрамовичем

Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем, передававшим сообщения от российской стороны о возможных переговорах

Об этом глава государства рассказал в интервью Sky News, передает RegioNews.

Зеленский отметил, что Абрамович настаивал на полной конфиденциальности этих визитов.

"Он сказал, что все должно происходить тихо, без всякой огласки. Я ответил, что это его выбор – для нас это не имеет значения", – сказал президент.

По его словам, российский бизнесмен пытался выяснить, "на что готова пойти Украина" в рамках возможных мирных переговоров. Зеленский четко дал понять, что Украина не пойдет на территориальные уступки и не отдаст оккупированный Донбасс России.

"О Донбассе это был ключевой месседж: мы не уйдем с нашей территории, мы не дадим вам победу таким образом", – отметил президент.

Он также заявил, что обсуждались возможные форматы переговоров, но любые компромиссы возможны только после прекращения огня.

Зеленский добавил, что передал через Абрамовича сигнал о готовности к встрече с Владимиром Путиным в любом формате, но не на территории России или Белоруссии. По его словам, возможными площадками могут являться нейтральные страны или международные форматы с участием партнеров.

Как известно, по данным Financial Times, в мае Зеленский также передавал через Абрамовича предложение о возможной встрече с Путиным.

Напомним, ранее президент Украины публично обратился к российскому диктатору Путину. Он предложил обмен "всех на всех" и прямые переговоры. При этом Зеленский подчеркнул, что не считает целесообразным проводить встречу в Москве или Киеве.

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