1380 окупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ

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Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1380 окупантов, три танка, 82 артсистем, 12 бронемашин, 2046 БПЛА, а также 361 авто и спецтехники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.06.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 30 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду стратегических и военных объектов российских оккупантов на территории РФ и на временно оккупированных территориях. В частности, ВСУ поразили нефтяной терминал в Таганроге, пусковую "Искандеру" и два самолета Ту-142.