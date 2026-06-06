1380 окупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях РФ
Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 1380 окупантов, три танка, 82 артсистем, 12 бронемашин, 2046 БПЛА, а также 361 авто и спецтехники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 06.06.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 30 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли успешные удары по ряду стратегических и военных объектов российских оккупантов на территории РФ и на временно оккупированных территориях. В частности, ВСУ поразили нефтяной терминал в Таганроге, пусковую "Искандеру" и два самолета Ту-142.
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