Россия атаковала Одесщину дронами: поврежден отель и жилые дома

Фото: ГСЧС Одесщины

В ночь на 6 июня Россия атаковала Одесскую область беспилотниками. Под ударом оказались объекты жилой и критической инфраструктуры

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате попадания по одному из адресов повреждена крыша трехэтажной гостиницы. По другой – разрушились дворовое сооружение и частный жилой дом.

Также повреждено складское помещение, где возникло возгорание кормовой добавки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

К ликвидации последствий атаки от ГСЧС привлекалось более 30 спасателей и 10 единиц техники.

Напомним, утром 6 июня оккупанты атаковали Запорожье. В результате удара вражеского беспилотника произошел пожар на автостоянке вблизи многоквартирного дома в одном из районов города. Пострадали пять человек.