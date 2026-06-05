Оккупанты используют "Шахеды" для доставки FPV-дронов в центр Запорожья

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Российский "Шахед" 4 июня занес в центр Запорожья FPV-дроны и хаотично разбрасывал их по гражданским целям

Об этом в своем обращении сказал начальник Запорожской ОВ Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, враг пытается использовать тактику устрашения гражданских жителей и террора областного центра.

За последние месяцы враг усовершенствовал некоторые виды средств поражения.

"Вчера он использовал "Шахед", который занес в центр города FPV-дроны и просто хаотично разбрасывал по гражданским целям", - сказал глава области.

Он добавил, что враг только через вчера выпустил по Запорожье 54 FPV-дронии, из которых долетело до целей 8.

Напомним, что 4 июня в Запорожье дрон попал в троллейбус, который ехал по центральному проспекту города.