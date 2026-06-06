1380 окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ
Сили оборони за минулу добу ліквідували 1380 окупантів, три танка, 82 артсистем, 12 бронемашин, 2046 БПЛА, а також 361 авто та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 06.06.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у ніч на 30 травня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці стратегічних та військових об'єктів російських окупантів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ЗСУ уразили нафтовий термінал у Таганрозі, пускову "Іскандера" та два літаки Ту-142.
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