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05 июня 2026, 14:15

Мост через Тису закрывают: как теперь пересечь границу

05 июня 2026, 14:15
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Фото из открытых источников
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Пограничники предупредили об изменениях в работе пунктов пропуска. Мост через Тису из-за ремонтных работ будет закрыт

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Румынская сторона сообщила о реконструкции моста через реку Тиса. Работы продлятся с 8 по 17 июня. В результате вводятся временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией".

В будние дни с 9:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет останавливаться. При этом пешеходное сообщение будет производиться без ограничений.

"Просим граждан учитывать информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2026 году предусмотрена масштабная программа модернизации пограничной инфраструктуры, в частности, на Закарпатье.

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