Міст через Тису закривають: як тепер перетнути кордон

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Прикордонники попередили про зміни щодо роботи пунктів пропуску. Міст через Тису через ремонтні роботи буде закритий

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Румунська сторона повідомила про реконструкцію мосту через річку Тиса. Роботи будуть тривати з 8 по 17 червня. Внаслідок цього запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй".

У будні дні з 9:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде зупинятись. При цьому пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень.

"Просимо громадян враховувати інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 2026 році передбачена масштабна програма модернізації прикордонної інфраструктури, зокрема на Закарпатті.